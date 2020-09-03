После встречи с Лукашенко Мишустин сообщил о прогрессе в создании Союзного государства РФ и Беларуси

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в Минск для обсуждения вопроса создания Союзного государства с Беларусью прибыли ключевые министры его правительства. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свой визит в РФ, чтобы "расставить точки над "і".

Мишустин (на фото слева) прибыл к Лукашенко в Минск Фото: ЕРА

На переговорах России и Беларуси о создании Союзного государства достигнут прогресс. Об этом 3 сентября в Минске после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс".

Глава российского правительства, который находится в Минске с официальным визитом, подчеркнул, что создаваемое Союзное государство будет основано "на абсолютно независимой позиции" двух государств, но с мероприятиями экономического характера, о которых было договорено ранее.

Мишустин отметил, что в Беларусь прибыли "все ключевые министры" правительства РФ, чтобы обсудить повестку дня, в которой, в частности, присутствуют темы торговли, культуры, спорта, здравоохранения, энергетики и промышленности.

Лукашенко, в свою очередь, анонсировал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проведем с ним встречу в Москве и окончательно расставим все точки над "i" по этим вопросам, очень чувствительным и болезненным для двух государств", – процитировал белорусского политика сайт правительства России.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

1 сентября 2020 года, когда в Беларуси начались протесты, Лукашенко заявил о желании "сохранить общее отечество с Россией".