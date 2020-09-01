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Лукашенко: Что бы там ни вякали у нас на площадях, мы сохраним наше общее отечество с Россией

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает продолжение тесного сотрудничества с Россией.

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Лукашенко: Это отечество от Бреста до Владивостока
Лукашенко: Это отечество от Бреста до Владивостока
Фото: ЕРА

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Россией. Об этом 1 сентября сообщает сайт президента Беларуси.

Общаясь с журналистами, Лукашенко высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией.

"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом [России] уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока", – утверждает Лукашенко.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Союзное государство
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