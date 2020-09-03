Украина готова к жесткому ответу, если Беларусь продолжит "недружественные действия" – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал укрепление России в Беларуси самым опасным сценарием для Украины. Он также не исключил, что посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернется на работу в Минск.

Если Беларусь продолжит недружественные действия, Киев готов пойти на более жесткие шаги, чем вызов своего посла Игоря Кизима на консультации, заявил в интервью Gazeta.ua министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр пояснил, зачем в августе Украина отозвала своего посла из Беларуси на консультации. Кулеба сказал, что это было сделано для политической демонстрации недовольства Украины передачей "вагнеровцев" России и "безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела".

Кулеба не исключил, что посол Украины вернется на работу в Минск.

По мнению министра, самый опасный сценарий в Беларуси для Украины – это укрепление России. Он уточнил, что белорусско-украинская граница не должна превратиться в место для "беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

Глава МИД Украины заявил, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины.

Министерство иностранных дел Украины 17 августа вызвало для консультаций в Киев посла в Беларуси Игоря Кизима после передачи Минском задержанных "вагнеровцев" в Россию вопреки правовым и моральным основаниям передать их Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинские спецслужбы якобы хотели заманить наемников в Украину, а потом задержать. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер", заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.