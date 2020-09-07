На Донбассе умер военный, получивший ранения в результате взрыва

Военнослужащий, подорвавшийся 6 сентября в районе Новгородского Донецкой области, умер от полученных ожогов. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

О смерти одного из украинских военнослужащих, который был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на автомобильной разливочной станции АРС-14, сообщили 7 сентября в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

"С грустью сообщаем, что от полученных ожогов после проведения реанимационных мероприятий сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего", – отмечено в сообщении.

6 сентября в районе Новгородского Донецкой области ранения получили двое украинских военнослужащих, которые направлялись к месту тушения очагов пожара.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.