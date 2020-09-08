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Зеленский назвал дату встречи советников лидеров стран нормандского формата

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" состоится до конца недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Ожидаем определенных предложений и решений
Зеленский: Ожидаем определенных предложений и решений
Фото: ЕРА

Встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" состоится 11 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в ходе поездки в Сумскую область, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"У нас должна пройти встреча советников 11 сентября. Ожидаем определенных предложений и решений", – сказал он. 

Других деталей президент не привел, в беседе с литовским коллегой Гитанасом Науседой 7 сентября он говорил, что после саммита советников станет понятно, когда состоится встреча лидеров стран нормандского формата. 

Встреча в нормандском формате должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины опроверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции. Глава ОП Андрей Ермак высказал мнение, что переговоры советников пройдут до 10 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, переговоры, нормандский формат, советник, Владимир Зеленский
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