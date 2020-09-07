Зеленский обсудил с президентом Литвы подготовку к саммиту Украина – ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудили подготовку к 22-му саммиту Украина – ЕС. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба главы государства.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь оно уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", – сказал Зеленский.

По мнению президента Литвы, во время президентства Зеленского Украина может сделать все, чтобы стать членом Евросоюза. Науседа, по информации ОП, отметил, что среди стран "Восточного партнерства" Украина демонстрирует лидерство.

Президенты двух стран также обсудили переговорный процесс об урегулировании конфликта на Донбассе, который ведется в рамках "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

По информации ОП, Зеленский и Науседа также коснулись темы пандемии коронавируса и обменялись мнениями относительно развития ситуации в Беларуси.

"Президент Украины обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса", – отметили в ОП.

Зеленский выразил благодарность Науседе за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

На саммите Украина – ЕС в октябре запланировано подписание ряда соглашений, направленных на углубление европейской интеграции страны.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. Заседания проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. На нем обсуждались вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

22-й саммит должен пройти в Брюсселе 1 октября.