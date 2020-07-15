Вице-премьер Стефанишина рассказала о планах провести "амбициозный" саммит Украина – ЕС

На саммите Украина – ЕС в октябре запланировано подписание ряда важных соглашений, направленных на углубление европейской интеграции страны. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

У Украины амбициозные планы на саммит с Европейским союзом, который намечен на осень. Об этом на брифинге в Киеве 15 июля заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Увеличение динамики выполнения Соглашения [об ассоциации] по тем законопроектам, которые были приняты парламентом в формате турборежима, и тем подзаконным актам, которые разрабатываются и принимаются правительством во исполнение этого законодательства, позволяет нам говорить, что саммит Украина – ЕС, который состоится в октябре, может и должен быть достаточно амбициозным", – сказала она.

Киев ожидает утверждения по результатам саммита решений по интеграции в единый цифровой рынок, продвижению вопроса о принятии Украины в Европейскую сеть операторов системы передачи электрической энергии, подписанию соглашения об общем авиационном пространстве и началу второй миссии в рамках подготовки к заключению соглашения о "промышленном безвизе".

Стефанишина отметила, что речь о "реальных планах, основанных на прогрессе Украины".

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. Заседания проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

Предыдущий, 21-й, саммит состоялся 8 июня 2019 года в Киеве. На нем обсуждались вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита было подписано пять соглашений на общую сумму €126,9 млн, которые Украине выделит ЕС.

22-й саммит должен пройти в Брюсселе 1 октября.