Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС в случае необходимости – Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что меморандум на пятый пакет макрофинансовой помощи от Европейского союза для Украины еще не подписан.

Стефанишина отметила, что на данный момент условия получения макрофинансовой помощи касаются только реформ в Украине Фото: depositphotos.com

Если будет необходимость в шестой программе макрофинансовой помощи, то Украина сможет договориться о ней с Европейским союзом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Интерфакс-Украина".

"Буду оптимистичной. Учитывая то, что мы уже получили пять программ макрофинансовой помощи, надеюсь, что если в шестой программе макрофинансовой помощи будет необходимость, мы тоже сможем убедить наших европейских партнеров взять этот дешевый кредит в рамках макрофина для нас", – сказала Стефанишина.

Что касается условий пятого пакета макрофинансовой помощи ЕС, то вице-премьер отметила, что меморандум еще не подписан.

"Но точно могу сказать, что в имеющейся редакции меморандума нет никаких условий, которые бы не касались проводящихся сейчас реформ. В том числе вы также могли слышать заявление [вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности] Веры Юровой об условиях, касающихся верховенства права и судебной реформы", – добавила она.

Стефанишина отметила, что Украина берет на себя обязательства по тем реформам, по которым уже работает, а программа макрофинансовой помощи стимулирует быть более оперативными, потому что получение траншей обусловлено определенными временными рамками.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить в этом году €1,7 млрд макрофинансовой помощи от ЕС – последнюю часть четвертой программы макрофина €500 млн и пятый пакет макрофинансовой помощи ЕС (€1,2 млрд).