Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС в случае необходимости – Стефанишина

Если будет необходимость в шестой программе макрофинансовой помощи, то Украина сможет договориться о ней с Европейским союзом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Интерфакс-Украина".
"Буду оптимистичной. Учитывая то, что мы уже получили пять программ макрофинансовой помощи, надеюсь, что если в шестой программе макрофинансовой помощи будет необходимость, мы тоже сможем убедить наших европейских партнеров взять этот дешевый кредит в рамках макрофина для нас", – сказала Стефанишина.
Что касается условий пятого пакета макрофинансовой помощи ЕС, то вице-премьер отметила, что меморандум еще не подписан.
"Но точно могу сказать, что в имеющейся редакции меморандума нет никаких условий, которые бы не касались проводящихся сейчас реформ. В том числе вы также могли слышать заявление [вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности] Веры Юровой об условиях, касающихся верховенства права и судебной реформы", – добавила она.
Стефанишина отметила, что Украина берет на себя обязательства по тем реформам, по которым уже работает, а программа макрофинансовой помощи стимулирует быть более оперативными, потому что получение траншей обусловлено определенными временными рамками.
11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает получить в этом году €1,7 млрд макрофинансовой помощи от ЕС – последнюю часть четвертой программы макрофина €500 млн и пятый пакет макрофинансовой помощи ЕС (€1,2 млрд).
12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.