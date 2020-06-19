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МВФ примет решение о новом транше для Украины в сентябре

Директор пресс-офиса Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

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12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ
12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам будет принято решение о выделении следующего транша. Об этом 18 июня сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, отмечает "Укринформ".

"Эта программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", – отметил он.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита МВФ.

Теги: Украина, МВФ, кредиты, Джерри Райс
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