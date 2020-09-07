В Украину вернулось шесть моряков, захваченных в плен у берегов Нигерии – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны контролировали ситуацию с захватом в плен украинских граждан – членов экипажа судна Curacao Trader.

В Украину вернулось шесть моряков, захваченных в плен у берегов Нигерии. Об этом 7 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

Украинские граждане – члены экипажа судна Curacao Trader были освобождены из пиратского плена 20 августа.

"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", – сказал президент.

Как подчеркнули в Офисе президента, особенно глава государства отметил работу МИД Украины, сотрудники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

О захвате судна, которое направлялось в порт Ломо (Того), 17 июля проинформировал портал Dryad Global. По его данным, пираты догнали судно на скоростном катере.

Греческий сайт Ethnos писал, что пираты похитили 15 из 20 членов экипажа, среди которых граждане России, Украины и Грузии.

18 июля в МИД Украины подтвердили, что шесть украинских моряков оказались в плену у пиратов.