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В Украину возвращаются 14 моряков, которые провели три года в ливийской тюрьме

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии захватили два судна, одно из них – танкер Ruta – шло под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж в составе 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти. Сегодня, после трех лет тюрьмы, украинцы возвращаются на родину.

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Возвращения моряков добивались их родственники и власти Украины
Возвращения моряков добивались их родственники и власти Украины
Фото: Благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" / Facebook

Из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна Ruta, которые три года провели в ливийской тюрьме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба "Фонда помощи морякам "Ассоль".

"Из охваченной вооруженным противостоянием Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна Ruta, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, которые три года провели в камерах одной из ливийских тюрем. Все это время родственники и "Ассоль" осаждали все инстанции, от которых зависела судьба моряков, несколько раз проводили пикеты у Администрации Президента и посольства Ливии в Украине. Обращались к премьер-министру правительства национального согласия, главе президентского совета Государства Ливия. В Украине обращались в различные министерства и ведомства, неоднократно при поддержке народных депутатов озвучивали проблему во время заседаний Верховной Рады", – говорится в сообщении.

В фонде отметили, что состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы и проведенной в прошлом месяце голодовки удовлетворительное.

В организации напомнили, что в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них – танкер Ruta – было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж в составе 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. 

"Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. И не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает собственник груза. Все указания от судовладельца Ruta поступали на компьютер капитана по электронной почте. После ареста 27 апреля 2017 года компьютер был изъят ливийцами, и возможности доказать свою невиновность экипажу не дали", – говорится в сообщении.

По данным фонда, следствие закончилось через восемь месяцев после ареста. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Двое моряков в тюрьме заболели гепатитом. 

29 апреля апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа. Несколько дней назад после уплаты залога они были перевезены в город Мисурата.

Самолет с украинцами прибудет в Киев сегодня.

https://www.facebook.com/assol.fund/posts/3171301672892582

Теги: Украина, Ливия, тюрьма, арест, Ассоль, моряки, танкер, танкер Ruta, экипаж
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