Пираты освободили из плена захваченных в Гвинейском заливе два месяца назад украинских моряков – Кулеба

22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об их освобождении.

Из плена пиратов дипломаты освободили семерых украинских моряков. Об этом в своем Twitter сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой", – написал Кулеба.

22 березня пірати захопили у Гвінейській затоці 7 громадян України, членів екіпажу MSC TALIA F. Українські консули, @UKRinNGA, компанія-судновласник спільно працювали, аби їх звільнити. Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2020

Издание Seafarers Journal 22 марта написало, что судно шло из Ломе (Того) в Либревиль (Габон).

На борту судна находилось 17 членов экипажа.

Контейнеровоз MSC TALIA F ходит под флагом Мадейры.