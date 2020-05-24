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Пираты освободили из плена захваченных в Гвинейском заливе два месяца назад украинских моряков – Кулеба

22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об их освобождении.

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Моряков освободили в результате переговоров
Моряков освободили в результате переговоров
Фото: ЕРА

Из плена пиратов дипломаты освободили семерых украинских моряков. Об этом в своем Twitter сегодня сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе семерых граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой", – написал Кулеба.

Издание Seafarers Journal 22 марта написало, что судно шло из Ломе (Того) в Либревиль (Габон).

На борту судна находилось 17 членов экипажа.

Контейнеровоз MSC TALIA F ходит под флагом Мадейры.

Теги: захват, Дмитрий Кулеба, Гвинейский залив, моряки, пираты
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