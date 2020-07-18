В МИД Украины уточнили число украинцев, захваченных пиратами у берегов Нигерии

С танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе пираты похитили не четырех украинцев, как сообщалось ранее, а шесть, отметили в МИД Украины.

Среди членов экипажа танкера, похищенных пиратами у берегов Нигерии, шесть украинцев. Об этом представители Министерства иностранных дел Украины сообщили "РБК-Украина" 18 июля.

Ранее в МИД информировали о четырех похищенных украинцах.

О захвате судна, которое направлялось в порт Ломо (Того), 17 июля проинформировал портал Dryad Global. По его данным, пираты догнали судно на скоростном катере.

Греческий сайт Ethnos писал, что пираты похитили 15 из 20 членов экипажа, среди которых граждане России, Украины и Грузии.