Пираты похитили четверых украинцев с танкера у берегов Нигерии – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пираты похитили с танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, среди которых четверо украинцев.

Среди членов экипажа танкера Curacao Trader, похищенных пиратами у берегов Нигерии, четверо украинцев. Об этом "РБК-Украина" сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко.

"Среди захваченных моряков – четверо граждан Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", – сказал он.

По его информации, в общей сложности пираты похитили 13 из 19 членов экипажа.

О захвате судна, которое направлялось в порт Ломо (Того), 17 июля сообщил портал Dryad Global. Греческий сайт Ethnos писал, что пираты похитили 15 из 20 членов экипажа, среди которых граждане России, Украины и Грузии.