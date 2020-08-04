Надпись SOS на песке помогла спасти трех моряков в Тихом океане

Совместная операция австралийских и американских военных по поиску трех моряков, потерпевших кораблекрушение в Микронезии, закончилась успешно. Их удалось найти на одном из необитаемых островов благодаря надписи SOS на песке. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба министерства обороны Австралии.
Моряки вышли в море на семиметровой лодке 30 июля, намереваясь проплыть около 43 км до соседнего атолла. Однако сбились с пути, а топливо в лодке закончилось.
Их поиски силами военнослужащих Австралии и США продолжались три дня, пока 2 августа один из вертолетов не заметил надпись SOS на берегу необитаемого острова – в 190 км от места отплытия пропавших моряков. Туда отправился десантный корабль Canberra, который обнаружил пострадавших.
Позже на остров приземлился австралийский разведывательный вертолет. Его экипаж доставил морякам еду и воду и проверил, нет ли у них серьезных травм.
Как сообщили в минобороны Австралии, здоровью путешественников ничего не угрожает, они находятся в хорошем состоянии.
На "большую землю" спасенных моряков заберет микронезийский патрульный корабль.