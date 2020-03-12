Австралийская семья случайно купила более 2 тыс. рулонов туалетной бумаги

Семья из Австралии из-за ошибки в заказе получила 2304 рулона туалетной бумаги вместо 48.

По подсчетам семьи, купленной бумаги им могло бы хватить на 12 лет Фото: pixabay.com

Хайди Джанецки из Австралии по ошибке заказала 48 коробок по 48 рулонов туалетной бумаги вместо обычной коробки на 48 рулонов. Об этом сообщает ABC.

Женщина не заметила, какую сумму списали с ее карты. В итоге семья получила 2304 рулона и счет за них на $3264 вместо $68. По оценкам семьи, им этой бумаги могло бы хватить на 12 лет.

Как сообщает ABC, покупка была совершена в начале февраля, за несколько недель до того паника из-за коронавируса заставила жителей Австралии массово скупать туалетную бумагу.

В Facebook муж Хайди Крис Джанецки 11 марта сообщил, что большую часть бумаги они продали, оставив немного для себя и родственников.