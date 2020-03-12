Австралийская семья случайно купила более 2 тыс. рулонов туалетной бумаги

Хайди Джанецки из Австралии по ошибке заказала 48 коробок по 48 рулонов туалетной бумаги вместо обычной коробки на 48 рулонов. Об этом сообщает ABC.
Женщина не заметила, какую сумму списали с ее карты. В итоге семья получила 2304 рулона и счет за них на $3264 вместо $68. По оценкам семьи, им этой бумаги могло бы хватить на 12 лет.
Как сообщает ABC, покупка была совершена в начале февраля, за несколько недель до того паника из-за коронавируса заставила жителей Австралии массово скупать туалетную бумагу.
В Facebook муж Хайди Крис Джанецки 11 марта сообщил, что большую часть бумаги они продали, оставив немного для себя и родственников.