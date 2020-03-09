Беременная Кэти Перри мечтает о дочери

Американская певица Кэти Перри, сообщившая 5 марта о беременности, призналась, что мечтает о девочке.

35-летняя американская певица Кэти Перри во время выступления 8 марта на стадионе в Мельбурне призналась со сцены, что мечтает о дочери, сообщает таблоид People.

"Надеюсь, это будет девочка", – заявила певица, обращаясь к зрителям.

Кэти Перри рассказала о своей беременности 5 марта во время премьеры клипа Never Worn White, радуясь тому, что ей больше не надо скрывать живот.

Для Перри это будет первый ребенок. Для американского актера Орландо Блума, с которым помолвлена певица, – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

Позже СМИ сообщили, что пара отменила свадьбу, запланированную на лето 2020 года, из-за эпидемии коронавируса.