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09 марта, 2020
 
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Беременная Кэти Перри мечтает о дочери

Американская певица Кэти Перри, сообщившая 5 марта о беременности, призналась, что мечтает о девочке.

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Беременная первенцем певица выступила на стадионе в Мельбурне
Беременная первенцем певица выступила на стадионе в Мельбурне
Фото: orlandobloom / Instagaram

35-летняя американская певица Кэти Перри во время выступления 8 марта на стадионе в Мельбурне призналась со сцены, что мечтает о дочери, сообщает таблоид People.

"Надеюсь, это будет девочка", – заявила певица, обращаясь к зрителям. 

Кэти Перри рассказала о своей беременности 5 марта во время премьеры клипа Never Worn White, радуясь тому, что ей больше не надо скрывать живот. 

Для Перри это будет первый ребенок. Для американского актера Орландо Блума, с которым помолвлена певица, – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

Позже СМИ сообщили, что пара отменила свадьбу, запланированную на лето 2020 года, из-за эпидемии коронавируса. 

Теги: Австралия, Кэти Перри, Орландо Блум
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