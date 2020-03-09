Беременная Кэти Перри мечтает о дочери

35-летняя американская певица Кэти Перри во время выступления 8 марта на стадионе в Мельбурне призналась со сцены, что мечтает о дочери, сообщает таблоид People.
"Надеюсь, это будет девочка", – заявила певица, обращаясь к зрителям.
"I hope it’s a GIRL" @katyperry on her #babycat * pic.twitter.com/QYNsuFxiic— Katy Perry Pics (@katyperryspics) March 8, 2020
Кэти Перри рассказала о своей беременности 5 марта во время премьеры клипа Never Worn White, радуясь тому, что ей больше не надо скрывать живот.
Для Перри это будет первый ребенок. Для американского актера Орландо Блума, с которым помолвлена певица, – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.
Позже СМИ сообщили, что пара отменила свадьбу, запланированную на лето 2020 года, из-за эпидемии коронавируса.