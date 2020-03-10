Кидман поделилась семейным фото с мамой и сестрой

Австралийская актриса Николь Кидман показала семейное фото с мамой и младшей сестрой.

Кидман назвала маму и сестру "самыми дорогими женщинами в своей жизни" Фото: nicolekidman / Instagram

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram фото с мамой Джаннель Кидман и младшей сестрой Антонией Кидман.

"Мы должны использовать больше возможностей, чтобы поздравить особенных женщин в нашей жизни", – подписала семейное фото актриса.

Антония Кидман младше знаменитой сестры на три года. Она работает телеведущей на австралийском телевидении и воспитывает шестерых детей.

Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Пара воспитывает 12-летнюю дочь Сандэй Роуз и 10-летнюю Фэйт Маргарет.

Актриса также является приемной матерью двоих детей, усыновленных в браке с актером Томом Крузом.