Кидман поделилась семейным фото с мамой и сестрой

Голливудская актриса австралийского происхождения Николь Кидман опубликовала на своей странице в Instagram фото с мамой Джаннель Кидман и младшей сестрой Антонией Кидман.
"Мы должны использовать больше возможностей, чтобы поздравить особенных женщин в нашей жизни", – подписала семейное фото актриса.
Антония Кидман младше знаменитой сестры на три года. Она работает телеведущей на австралийском телевидении и воспитывает шестерых детей.
Кидман в 2006 году вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Пара воспитывает 12-летнюю дочь Сандэй Роуз и 10-летнюю Фэйт Маргарет.
Актриса также является приемной матерью двоих детей, усыновленных в браке с актером Томом Крузом.