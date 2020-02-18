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18 февраля, 2020
 
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Дублершу Кидман расстреляли в США вместе с мужем

Подозреваемый в убийстве американской актрисы Шерил Сандерс, дублерши голливудской звезды Николь Кидман, заявил, что совершил преступление в целях самозащиты.

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Сандерс, по совам ее бывшего мужа, совершила покушение на него
Сандерс, по совам ее бывшего мужа, совершила покушение на него
Фото: Cheryl Sanders / Facebook

59-летняя американская актриса и каскадер Шерил Сандерс и ее 56-летний супруг Ричард Рид были застрелены 12 февраля 2020 года в штате Огайо (США). Об этом 17 февраля сообщило издание Independent.

Подозреваемый, бывший муж актрисы, Линдси Данкан, заявил, что Сандерс и Рид совершили нападение на него и его супругу. По его словам, у Шерил был с собой пистолет и она открыла стрельбу.

"Все, что случилось дальше – просто инстинкты", – сказал он.

В полицейском протоколе отмечено, что убийство было совершено в целях самозащиты.

С бывшим супругом у актрисы было две дочери.

Шерил Сандерс была дублершей актрис Николь Кидман, Сандры Баллок, Кэмерон Диаз и Джессики Альбы.

Теги: смерть, Николь Кидман, актриса, Шерил Сандерс
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