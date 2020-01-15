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15 января, 2020
 
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Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике – Telegram-канал Mash

Для российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы диагностировали рак мозга, по сообщению Telegram-канала Mash, устроили в палате семейный праздник – день рождения ее старшей дочери Анны.

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Старшей дочери Заворотнюк (на фото справа) исполнилось 24 года
Старшей дочери Заворотнюк (на фото справа) исполнилось 24 года
Фото: a_zavorotnyuk / Instagram

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

К Заворотнюк приехала дочь с помощницей и сын Майкл.

"Актриса продолжает лечение, недавно ее перевели в другую клинику. Каждый день Анастасии проводят реабилитационные процедуры – правая часть ее тела парализована", – говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она стала широко известной по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Также играла в фильмах "Код Апокалипсиса", "Мамы", "Мамы 3", в сериале "Аманда О".

Мила – дочь Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышова. Девочка родилась в октябре 2018 года. У актрисы есть еще двое детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым: 24-летняя Анна и 19-летний Майкл.

Теги: Анастасия Заворотнюк, актриса
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