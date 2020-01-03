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03 января, 2020
 
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На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой якобы диагностировали рак мозга, поздравила поклонников с Новым годом.

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Заворотнюк: Пусть 2020 год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!
Заворотнюк: Пусть 2020 год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! 

На странице российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликовали ее фото с мужем, фигуристом Петром Чернышовым, и младшей дочерью Милой.

"От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем!" – говорится в посте от 31 декабря.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Музыкант и продюсер Андрей Разин написал в Instagram, что у актрисы опухоль мозга, но позже удалил свой комментарий.

Отец умершей от рака мозга российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что у Заворотнюк такая же болезнь, как была у его дочери.

Родные актрисы не комментируют ее состояние.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она стала широко известной по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Также играла в фильмах "Код Апокалипсиса", "Мамы", "Мамы 3", в сериале "Аманда О".

Мила – дочь Завротнюк и Чернышова. Девочка родилась в октябре 2018 года. У актрисы есть еще двое детей от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым: 23-летняя Анна и 19-летний Майкл.

Теги: Анастасия Заворотнюк
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