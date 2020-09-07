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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский, корпоратив Януковича, убийство отца, доходы. Интервью Бацман с Анатолием Анатоличем. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с ведущим программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолием Анатоличем. Программу записали 4 сентября. Во время интервью Анатолий Анатолич говорил о детстве и учебе в Кривом Роге, знакомстве с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, своих самых нестандартных интервью, забавных случаях на корпоративах, в том числе на дне рождения сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Виктора Януковича – младшего, а также о доходах, встрече с женой, семье и мечтах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Анатольевич Яцечко. Родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары две дочери.

Теги: Алеся Бацман, Анатолий Анатолич
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