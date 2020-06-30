"Тетя Толич и дядя Лилич". Ребрик и Анатолий Анатолич поменялись телами

Телеведущая Лилия Ребрик показала как они с коллегой по программе "Ранок з Україною" Анатолием Анатоличем выглядели бы в телах друг друга.

Ребрик: Мы с Анатолием Анатоличем в тренде Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram фото, на котором они с коллегой, Анатолием Анатоличем запечатлены в образе друг друга. Снимок был обработан с помощью специального приложения.

"Мы с Анатолием Анатоличем в тренде", – отметила она.

Ребрик добавила себе и коллеге вымышленные имена: "тетя Толич и дядя Лилич".

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич ведут программу "Ранок з Україною" на канале "Украина". Телеведущие также дружат в жизни. Недавно они познакомились с семьями друг друга.

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018). Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают Алису (2011) и Лолиту (2013).