"Тетя Толич и дядя Лилич". Ребрик и Анатолий Анатолич поменялись телами

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала в Instagram фото, на котором они с коллегой, Анатолием Анатоличем запечатлены в образе друг друга. Снимок был обработан с помощью специального приложения.
"Мы с Анатолием Анатоличем в тренде", – отметила она.
Ребрик добавила себе и коллеге вымышленные имена: "тетя Толич и дядя Лилич".
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич ведут программу "Ранок з Україною" на канале "Украина". Телеведущие также дружат в жизни. Недавно они познакомились с семьями друг друга.
Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018). Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают Алису (2011) и Лолиту (2013).