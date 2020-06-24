Ребрик в свадебном платье с утюгом в руках рассказала о своих достоинствах

Украинская телеведущая Лилия Ребрик заявила, что считает себя неидеально идеальной женщиной.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик в Instagram описала свои достоинства. По словам Ребрик, она феерично гладит, фантастически готовит и роскошно убирает.

В доказательство своих слов телеведущая обнародовала фото, на котором запечатлена в свадебном платье с утюгом в руках возле гладильной доски.

"Неидеально идеальная я", – написала она.

Лилия Ребрик работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.