Ребрик в свадебном платье с утюгом в руках рассказала о своих достоинствах

Украинская телеведущая Лилия Ребрик в Instagram описала свои достоинства. По словам Ребрик, она феерично гладит, фантастически готовит и роскошно убирает.
В доказательство своих слов телеведущая обнародовала фото, на котором запечатлена в свадебном платье с утюгом в руках возле гладильной доски.
"Неидеально идеальная я", – написала она.
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Феєрично прасую! Фантастично готую! Розкішно прибираю! Неідеально ідеальна я Що робите ідеально ви? #неідеальная
Лилия Ребрик работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.