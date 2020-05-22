"Боже, как лень". Ребрик рассказала о первых кинопробах после карантина

По словам украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик, за время карантина она разленилась.

Ребрик: Я два месяца не плакала, а тут раз – и надо включаться в эмоции Фото: Лилия Ребрик / Facebook

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что она настолько сильно расслабилась за время карантина, что ей было лень расплакаться во время кинопроб. Об этом Ребрик написала 22 мая в Instagram.

"Карантин смягчается, а я чувствую, что успела разлениться. Вчера была на пробах нового кинопроекта, надо было заплакать. Я подумала: "Боже, как лень, я два месяца не плакала, а тут раз – и надо включаться в эмоции", – призналась Ребрик.

Карантин в Украине ввели 12 марта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, но были дважды продлены: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.