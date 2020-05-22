"Боже, как лень". Ребрик рассказала о первых кинопробах после карантина

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, что она настолько сильно расслабилась за время карантина, что ей было лень расплакаться во время кинопроб. Об этом Ребрик написала 22 мая в Instagram.
"Карантин смягчается, а я чувствую, что успела разлениться. Вчера была на пробах нового кинопроекта, надо было заплакать. Я подумала: "Боже, как лень, я два месяца не плакала, а тут раз – и надо включаться в эмоции", – призналась Ребрик.
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Карантин слабне, а я відчуваю, що встигла розлінуватися. Наприклад, вчора була на пробах нового кінопроекту, а в сцені треба було плакати. Я подумала: «Боже! як ліньки, я два місяці не плакала, а тут раз- і треба включитися в емоціі * !» А з вівторка ще и * театральні репетиціі * стартують! Добре хоч, що маю аж три дні на те, щоб остаточно змиритися із неминучістю цих перспектив. Ще до карантину (це як минула епоха звучить ) ми почали працювати над виставою «Засіб Макропулоса» К. Чапека. А тексти ще треба довчити! (Сподіваюся, режисер це не прочитає ). Але зізнатися собі в своі * х же лінощах - це вже першии * крок до одужання. Правда ж?! А як ви? Легко повертаєтеся у докарантиннии * темп життя? Чи теж - як як? І діліться своі * ми лаи * фхаками - вони точно всім нам стануть у нагоді! * #ліліяребрик #ранокзукраі * ною сукня @d_angelann
Карантин в Украине ввели 12 марта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, но были дважды продлены: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.
20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.