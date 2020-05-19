"Меня раздражало, когда родители путали наши имена". Ребрик показала сестру

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram обнародовала снимки с сестрой Юлианой. В подборку она добавила архивные фото из семейного альбома, а также снимки своих дочерей Дианы и Полины.
"Я Лилиана (...), а сестра – Юлиана! И знаете, что больше всего меня раздражало? Когда родители путали наши имена. Я никак не могла понять – ну как, как можно путать настолько разные имена!? И знаете что? Сейчас я постоянно путаю имена своих дочерей! Хотя, казалось бы, – Диана и Полина (или, как мы шутим, "или Диана, или Полина")! Ну совсем разные! Но нет – я тоже путаюсь. Пожалуй, это дано мне для того, чтобы я поняла, что чувствовали тогда мои родители", – рассказала Ребрик.
Она отметила, что у ее дочерей такие же знаки Зодиака, как у них с сестрой: Дева и Телец.
"Это просто взрывной коктейль, нереальное сочетание! Для чего мне дано пройти такое же испытание, как и моим родителям? По крайней мере, сейчас, когда я стала мамой двух сестер, я еще больше поняла своих маму и папу! Я вообще верю, что ничего в жизни не бывает просто так, и все, что с нами происходит, – не случайно. Все происходит зачем-то!" – призналась телеведущая.
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Сьогодні неділя! Ранкова кава випита, міи * пиріг уже з’і * ли)! Щиро сподіваюсь, тим, хто приготував міи * десерт, він теж сподобався! Наступноі суботи чекаи * те новии * рецептик у #рецептивідліліребрик А сьогодні я хочу вас познаи * омити трошки зі своєю родиною! Як і домовлялися, по неділях буду писати #ребрикщасливародина Я вже писала, що цеи * Торф’янии * пиріг - насправді рецепт дуже близькоі * мені людини! Це фірмова страва моєі рідноі * сестри Юліани @yuliana_todoriuk * ! Я - Ліліана (впевнена, зараз багато хто здивувався, бо знає мене як Лілію, але ні, я насправді Ліліана:), а сестра - Юліана! І знаєте, що наи * більше мене дратувало? Коли батьки плутали наші імена * . Я ніяк не могла зрозуміти - ну як, як можна плутати НАСТІЛЬКИ різні імена!?!? * * І знаєте що? Зараз я постіи * но плутаю імена своі * х доньок! Хоча здавалося б - Діана і Поліна (або як ми жартуємо «чи Діана, чи Поліна»)! Ну зовсім різні! Але ні - я теж плутаюся). Мабуть, це дано мені для того, щоб я зрозуміла - що відчували тоді моі * батьки * Між іншим, це не єдине співпадіння. Я - тілець, Юліана - діва і наи * цікавіше, що такі ж знаки і у моі * х доньок: Діана - діва, а Поліна - тілець! І це просто вибуховии * коктеи * ль, нереальне поєднання! Для чогось мені дано прои * ти таке ж випробування, як і моі * м батькам * принаи * мні, зараз, коли я стала мамою двох сестер, я ще більше зрозуміла своі * х маму та тата! Я взагалі вірю, що нічого в житті не буває «просто так» і все, що з нами відбувається - воно невипадково. Все відбувається для чогось! Як думаєте, чому у мене так співпало з доньками, як і у мене з сестрою: однакові знаки зодіаку? Чому я також плутаю імена? Якии * сь кармічнии * зв’язок? Сподіваюсь, що вони і міцнии * зв‘язок такии * же матимуть, як я зі своєю сестричкою! Дуже цікава ваша думка!
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Родители актрисы – Иван и Вера Тодорюк.
Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике. Актриса работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.