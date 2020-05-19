"Меня раздражало, когда родители путали наши имена". Ребрик показала сестру

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик показала, как выглядит ее родная сестра, и назвала ее имя.

Ребрик: Я никак не могла понять – ну как, как можно путать настолько разные имена?! И знаете что? Сейчас я постоянно путаю имена своих дочерей! Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram обнародовала снимки с сестрой Юлианой. В подборку она добавила архивные фото из семейного альбома, а также снимки своих дочерей Дианы и Полины.

"Я Лилиана (...), а сестра – Юлиана! И знаете, что больше всего меня раздражало? Когда родители путали наши имена. Я никак не могла понять – ну как, как можно путать настолько разные имена!? И знаете что? Сейчас я постоянно путаю имена своих дочерей! Хотя, казалось бы, – Диана и Полина (или, как мы шутим, "или Диана, или Полина")! Ну совсем разные! Но нет – я тоже путаюсь. Пожалуй, это дано мне для того, чтобы я поняла, что чувствовали тогда мои родители", – рассказала Ребрик.

Она отметила, что у ее дочерей такие же знаки Зодиака, как у них с сестрой: Дева и Телец.

"Это просто взрывной коктейль, нереальное сочетание! Для чего мне дано пройти такое же испытание, как и моим родителям? По крайней мере, сейчас, когда я стала мамой двух сестер, я еще больше поняла своих маму и папу! Я вообще верю, что ничего в жизни не бывает просто так, и все, что с нами происходит, – не случайно. Все происходит зачем-то!" – призналась телеведущая.

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Родители актрисы – Иван и Вера Тодорюк.



Ребрик – мастер спорта по художественной гимнастике. Актриса работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.