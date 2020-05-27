Ребрик: У нас, у публичных людей, тоже не все радужно. С начала карантина мы сидим без работы

Украинская телеведущая Лилия Ребрик шокирована статистикой по безработице в Украине.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик заявила, что с начала карантина они с мужем, хореографом Андреем Диким сидят без работы. Об этом Ребрик написала в Instagram.

По словам Ребрик, она была шокирована, когда узнала, сколько в Украине официально зарегистрировано безработных.

"Безработица, мне кажется, одна из самых больших проблем коронавируса. Когда читаю статистику, я в шоке! У нас, у публичных людей, тоже не все радужно. Все это время с начала карантина мы тоже сидим без работы. Танцевальная школа Андрея тоже на карантине", – заявила она.

Ребрик призналась, что репетиции в театре, которые должны были начаться 26 мая, также отменили.

"Все это не добавляет оптимизма, честно. Вот уж правда – сейчас на работу, как на праздник", – подытожила она.

При этом телеведущая сообщила, что продолжает вести утренние эфиры передачи "Утро с Украиной" на канале "Украина".

Накануне Ребрик рассказала, что настолько сильно расслабилась за время карантина, что ей было лень расплакаться во время кинопроб.

В Украине по состоянию на 13 мая официально было зарегистрировано 197 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

26 мая украинский музыкант Александр Положинский сообщил, что стал безработным.