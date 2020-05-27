Ребрик: У нас, у публичных людей, тоже не все радужно. С начала карантина мы сидим без работы

Украинская телеведущая Лилия Ребрик заявила, что с начала карантина они с мужем, хореографом Андреем Диким сидят без работы. Об этом Ребрик написала в Instagram.
По словам Ребрик, она была шокирована, когда узнала, сколько в Украине официально зарегистрировано безработных.
"Безработица, мне кажется, одна из самых больших проблем коронавируса. Когда читаю статистику, я в шоке! У нас, у публичных людей, тоже не все радужно. Все это время с начала карантина мы тоже сидим без работы. Танцевальная школа Андрея тоже на карантине", – заявила она.
Ребрик призналась, что репетиции в театре, которые должны были начаться 26 мая, также отменили.
"Все это не добавляет оптимизма, честно. Вот уж правда – сейчас на работу, как на праздник", – подытожила она.
При этом телеведущая сообщила, что продолжает вести утренние эфиры передачи "Утро с Украиной" на канале "Украина".
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В коментах під одним з моїх постів ви підняли дуже важливу і болючу зараз тему - кого карантин позбавив роботи? Безробіття, мені здається, - одна з найбільших проблем коронавірусу, він багатьом підірвав не тільки здоров’я, а й позбавив твердого * рунту під ногами - роботи. Коли я читаю статистику, я в щоці! Півмільйона украінців - безробітні! Тільки за минулий тиждень без роботи лишилося майже 20 000 українців! В ООН теж невтішна статистика: цього року майже 200 млн людей втратять роботу через коронакризу. У нас, у публічних людей, теж не все так райдужно. Весь цей час з початку карантину ми теж сидимо без роботи. Два місяці повної тиші. Театральні гастролі скасовані. Вистави - не даємо. Театр @molodyytheatre - на карантині. Зйомки фільмів, серіалів, реклам - призупинено. Танцювальна школа Андрія @studiyadikogo теж на карантині, у нас там дітки: їхньою безпекою ми точно ризикувати не будемо. Але наші тренери весь цей час проводили уроки онлайн, щоб і діти, і тренери, і навіть батьки були в формі))). Відучора у мене мали би початися репетиції у театрі, але чергове розчарування - їх поки скасували. Почнемо роботу не раніше 10 червня. А коли зустрінемось з глядачами на театральній сцені - взагалі невідомо. Все це, звісно, не додає гарного настрою і оптимізму, чесно. Хоча я і намагаюся налаштуватися позитивно. Та світло в кінці тунелю є. Я щаслива і вдячна, що в мене є мій улюблений «Ранок з Україною» @ranok_ua. До того ж потроху починаються кінозйомки. Зараз активно переписують сценарії з розрахунку на мінімальну кількість людей в кадрі, скасовують масові сцени. А проби ми записуємо самостійно вдома, так звані «самопроби». Дожилися Ось уже точно правда - зараз на роботу, як на свято! Як ви і що у вас з роботою? Ви вже працюєте? Як ваш настрій? Налаштовані оптимістично чи навпаки - поки песимізм?
Накануне Ребрик рассказала, что настолько сильно расслабилась за время карантина, что ей было лень расплакаться во время кинопроб.
В Украине по состоянию на 13 мая официально было зарегистрировано 197 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.
26 мая украинский музыкант Александр Положинский сообщил, что стал безработным.