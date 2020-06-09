Он в плавках, она в купальнике. Ребрик сняла на видео поцелуи с мужем в бассейне

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как провела время в бассейне с мужем, хореографом Андреем Диким.

Ребрик: Ну... Почти на море Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Instagram опубликовала собственный снимок в синем купальнике и видео с участием супруга, хореографа Андрея Дикого.

В ролике они прыгают в бассейн, целуются в воде, танцуют и плавают.

"Ну... Почти на море", – написала она и отметила пост хештегом "дикая семейка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну... Майже на морі... * #дикасімейка Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 7 Июн 2020 в 11:21 PDT

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.

В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.