"Как брат и сестра". Ребрик и Анатолий Анатолич решили дружить семьями

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала фото, на котором ее семья запечатлена в компании семьи коллеги, телеведущего Анатолия Анатолича.
"Принято решение дружить семьями. Благодарю за прекрасный вечер", – подписала она снимок.
"Как брат и сестра", – прокомментировали фото фолловеры.
"Девчачья сборная", – отреагировали подписчики.
Лилия Ребрик вместе с Анатолием Анатоличем ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".
Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Пара воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).
Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают Алису (2011) и Лолиту (2013).