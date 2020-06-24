"Интересно, откуда бревно торчит". Анатолий Анатолич показал объятия с женой на фоне моря

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился с подписчиками в Instagram романтическим снимком, на котором он запечатлен со своей женой Юлией Бойко на морском побережье во время поцелуя.
"Для таких кадров не обязательно [ехать] на Мальдивы. Можно на Азовское море. Не важно где, важно с кем", – подписал он фото.
Однако внимание фолловеров привлекли не только объятия пары, но и бревно, оказавшееся в кадре.
"Интересно, откуда бревно торчит?" – комментируют публикацию подписчики телеведущего.
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Для таких кадров не обязательно на Мальдивы. Можно на Азовское море. Не важно где, важно с кем.
В начале июня телеведущий вместе с семьей провел отпуск на острове Бирючий в Херсонской области – семья отправилась в путешествие на автомобиле.