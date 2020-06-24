"Интересно, откуда бревно торчит". Анатолий Анатолич показал объятия с женой на фоне моря

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич в начале июня провел отпуск вместе со своей семьей на Азовском море. После возвращения домой шоумен поделился самым романтическим фото из отпуска.

Анатолий Анатолич: Не важно где, важно с кем Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич поделился с подписчиками в Instagram романтическим снимком, на котором он запечатлен со своей женой Юлией Бойко на морском побережье во время поцелуя.

"Для таких кадров не обязательно [ехать] на Мальдивы. Можно на Азовское море. Не важно где, важно с кем", – подписал он фото.

Однако внимание фолловеров привлекли не только объятия пары, но и бревно, оказавшееся в кадре.

"Интересно, откуда бревно торчит?" – комментируют публикацию подписчики телеведущего.

В начале июня телеведущий вместе с семьей провел отпуск на острове Бирючий в Херсонской области – семья отправилась в путешествие на автомобиле.