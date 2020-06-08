12 часов в пути. Супруга Анатолия Анатолича поделилась снимками семейного отдыха на Азовском море

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич вместе с женой Юлией Бойко и двумя дочерьми отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области.

Жена Анатолия Анатолича: Я впервые на острове Бирючий. Тут классно Фото: Юла Юла. / Facebook

Жена телеведущего Анатолия Анатолича Юлия Бойко разместила в Facebook снимки, сделанные во время семейного отдыха на острове Бирючий в Херсонской области – семья отправилась в отпуск на автомобиле.

"Там, где поют в унисон, слова не имеют значения", – подписала фото супруга телеведущего.

По ее словам, дорога заняла около 12 часов.

"Ехали с остановками почти 12 часов, но оно того стоило. Не разочаровались. Пляж широкий и длинный. Песок белый. Людей немного, хотя все виллы заняты. Наша вилла просторная с выходом на пляж. Я впервые на острове Бирючий. Тут классно", – поделилась впечатлениями супруга телеведущего.

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".

Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают двоих дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). Супруга телеведущего возглавляет пиар-агентство Yula.