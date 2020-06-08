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08 июня, 2020
 
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12 часов в пути. Супруга Анатолия Анатолича поделилась снимками семейного отдыха на Азовском море

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич вместе с женой Юлией Бойко и двумя дочерьми отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области.

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Жена Анатолия Анатолича: Я впервые на острове Бирючий. Тут классно
Жена Анатолия Анатолича: Я впервые на острове Бирючий. Тут классно
Фото: Юла Юла. / Facebook

Жена телеведущего Анатолия Анатолича Юлия Бойко разместила в Facebook снимки, сделанные во время семейного отдыха на острове Бирючий в Херсонской области – семья отправилась в отпуск на автомобиле. 

"Там, где поют в унисон, слова не имеют значения", – подписала фото супруга телеведущего.

https://www.facebook.com/Yula.Yula1/posts/3046511905396559

По ее словам, дорога заняла около 12 часов. 

"Ехали с остановками почти 12 часов, но оно того стоило. Не разочаровались. Пляж широкий и длинный. Песок белый. Людей немного, хотя все виллы заняты. Наша вилла просторная с выходом на пляж. Я впервые на острове Бирючий. Тут классно", – поделилась впечатлениями супруга телеведущего. 

https://www.facebook.com/Yula.Yula1/posts/3042981775749572

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1". 

Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко воспитывают двоих дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). Супруга телеведущего возглавляет пиар-агентство Yula.

Теги: Азовское море, отдых, Анатолий Анатолич
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