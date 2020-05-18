Анатолий Анатолич рассказал, почему в мае ходит в шапке

35-летний украинский телеведущий Анатолий Анатолич cообщил, что обнаружил у себя седые волосы. Об этом он написал в Instagram.
"Нашел сегодня седой волос. Теперь ношу шапку в мае", – признался он.
"Не напрашивайся на комплимент", – прокомментировала публикацию шоумена украинская певица Ольга Цибульская.
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Нашёл сегодня седой волос. Теперь ношу шапку в мае Шо там по возрасту? Какие подводные камни? 36 лучше, чем 35, или 37 лучше, чем 34?
Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".
Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале "Україна", а также является автором программы "Зе Интервьюер", которая выходит на YouTube-канале.