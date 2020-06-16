"Мы любя". Анатолий Анатолич записал пародию на оговорившегося Кличко

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич спародировал часть выступления мэра Киева Виталия Кличко, в котором он оговорился, произнеся слово "після" как "писька". Роль сурдопереводчицы сыграла его коллега Лилия Ребрик.

Анатолий Анатолич в образе Кличко и Ребрик в роли сурдопереводчицы Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич записал пародию на выступление мэра Киева Виталия Кличко, во время которого тот сделал оговорку в слове "після" и не сразу смог выговорить слово "сенсаційні". Ролик обнародован на странице ведущего в Instagram.

"Утреннее заявление", – подписал видео телеведущий.

На видео Анатолий Анатолич голосом Кличко пытается выговорить фразу, которая вызвала трудности у мэра Киева, а телеведущая Лилия Ребрик в образе сурдопереводчицы пробует показать с помощью жестов прозвучавшее вместо "після" слово "писька".

"Боксера обидеть может каждый, не каждый успеет извиниться", – отреагировали на видеопародию телеведущего фолловеры.

"Мы ж любя", – подчеркнул Анатолий Анатолич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Утреннее заявление. @liliia.rebrik @vitaliyklitschko @ranok_ua Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) 15 Июн 2020 в 10:06 PDT

15 июня мэр Киева Виталий Кличко, выступая на брифинге с докладом о распространении коронавируса в столице, оговорился и вместо слова "після" сказал "піська", а также с трудом произнес слово "сенсаційних".

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Видео: 24 Канал / YouTube



