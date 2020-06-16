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16 июня, 2020
 
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"Мы любя". Анатолий Анатолич записал пародию на оговорившегося Кличко

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич спародировал часть выступления мэра Киева Виталия Кличко, в котором он оговорился, произнеся слово "після" как "писька". Роль сурдопереводчицы сыграла его коллега Лилия Ребрик.

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Анатолий Анатолич в образе Кличко и Ребрик в роли сурдопереводчицы
Анатолий Анатолич в образе Кличко и Ребрик в роли сурдопереводчицы
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич записал пародию на выступление мэра Киева Виталия Кличко, во время которого тот сделал оговорку в слове "після" и не сразу смог выговорить слово "сенсаційні". Ролик обнародован на странице ведущего в Instagram. 

"Утреннее заявление", – подписал видео телеведущий. 

На видео Анатолий Анатолич голосом Кличко пытается выговорить фразу, которая вызвала трудности у мэра Киева, а телеведущая Лилия Ребрик в образе сурдопереводчицы пробует показать с помощью жестов прозвучавшее вместо "після" слово "писька". 

"Боксера обидеть может каждый, не каждый успеет извиниться", – отреагировали на видеопародию телеведущего фолловеры. 

"Мы ж любя", – подчеркнул Анатолий Анатолич. 

15 июня мэр Киева Виталий Кличко, выступая на брифинге с докладом о распространении коронавируса в столице,  оговорился и вместо слова "після" сказал "піська", а также с трудом произнес слово "сенсаційних". 

ВИДЕО
Видео: 24 Канал / YouTube


Теги: Владимир Кличко, Украина, телеведущий, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич
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