"Мы любя". Анатолий Анатолич записал пародию на оговорившегося Кличко

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич записал пародию на выступление мэра Киева Виталия Кличко, во время которого тот сделал оговорку в слове "після" и не сразу смог выговорить слово "сенсаційні". Ролик обнародован на странице ведущего в Instagram.
"Утреннее заявление", – подписал видео телеведущий.
На видео Анатолий Анатолич голосом Кличко пытается выговорить фразу, которая вызвала трудности у мэра Киева, а телеведущая Лилия Ребрик в образе сурдопереводчицы пробует показать с помощью жестов прозвучавшее вместо "після" слово "писька".
"Боксера обидеть может каждый, не каждый успеет извиниться", – отреагировали на видеопародию телеведущего фолловеры.
"Мы ж любя", – подчеркнул Анатолий Анатолич.
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Утреннее заявление. @liliia.rebrik @vitaliyklitschko @ranok_ua
15 июня мэр Киева Виталий Кличко, выступая на брифинге с докладом о распространении коронавируса в столице, оговорился и вместо слова "після" сказал "піська", а также с трудом произнес слово "сенсаційних".