Депутаты предлагают направить на образование более 10 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №4057, в котором депутаты предлагают Кабинету Министров Украины провести перераспределение средств фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения безопасного учебного процесса и качественного образования в условиях карантина.

В Украине 10 млрд грн из COVID-фонда хотят направить на обеспечение безопасной работы учреждений образования в условиях пандемии коронавируса Фото: pixabay.com

Народные депутаты рекомендуют Кабинету Министров Украины направить более 10 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на сферу образования. Соответствующий проект постановления №4057 зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

В документе предлагается предусмотреть 1,09 млрд грн для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.

6,03 млрд грн предлагается направить на заработную плату педагогическим и научно-педагогическим учреждениям образования за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.

Также авторы проекта постановления предлагают предусмотреть около 3,38 млрд грн для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантина.