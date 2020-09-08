В УПЦ КП сообщили о состоянии здоровья Филарета, заболевшего COVID-19

Лечение почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета от COVID-19 продолжается, рассказали в Украинской православной церкви Киевского патриархата.

О том, что Филарет заразился коронавирусом, стало известно 4 сентября Фото: Патріарх Філарет / Facebook

Состояние здоровья почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета стабильное, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Киевского патриархата 8 сентября.

"Патриарх Филарет особенно благодарен каждому, кто проявляет свою любовь и поддержку в молитвах за его здоровье. На сегодняшний день состояние здоровья патриарха Филарета стабильное, лечение продолжается", – сказано в сообщении.

О госпитализации 91-летнего Филарета с коронавирусной инфекцией стало известно 4 сентября. На следующий день в УПЦ КП сообщили, что у почетного патриарха ПЦУ диагностировали воспаление легких.