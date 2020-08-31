ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Чувствую себя, как при легкой простуде, которая сильно утомляет". Глава Львовского облсовета заразился коронавирусом

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин рассказал, что 28 августа его самочувствие резко ухудшилось. Тест на коронавирус подтвердил у него инфекцию.

Ганущин после заражения коронавирусом находится на самоизоляции
Ганущин после заражения коронавирусом находится на самоизоляции
Фото: Львівська обласна рада / Facebook

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин сообщил 31 августа в Facebook, что заразился коронавирусом.

"В пятницу [28 августа] после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР- тест. Результат развеял мои надежды: "РНК вируса SARS-CoV-2 обнаружена", – написал политик. 

Он рассказал, что после получения анализа связался с семейным врачом, который прописал ему антибиотики. Сейчас Ганущин находится на самоизоляции.

"Чувствую себя, как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", – сообщил политик.  

https://www.facebook.com/ganushchynoleksandr/posts/3188575654552869

Львовская область, как сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, занимает первое место в Украине по числу подтвержденных случаев коронавируса. Там инфекцию выявили у 14 510 человек (+154 за сутки), из них 4350 уже вылечились, а 394 умерли. 

В конце августа вспышка коронавируса произошла во Львовском городском совете

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции. 

Теги: Львов, эпидемия, Львовская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Александр Ганущин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020
  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео
  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео
"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа
"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Вирастюк поделился редким семейным снимком
Вирастюк поделился редким семейным снимком
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
  "Артефакты". Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит с онлайн-концертом
  "Артефакты". Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит с онлайн-концертом
"Берегите себя!". Кравец поборола COVID-19
"Берегите себя!". Кравец поборола COVID-19
Винник: В танцах преодолеваются страхи, барьеры и комплексы
Винник: В танцах преодолеваются страхи, барьеры и комплексы
"У тебя есть час, чтобы записала свой кусок". Тина Кароль рассказала предысторию тандема со Snoop Dogg
"У тебя есть час, чтобы записала свой кусок". Тина Кароль рассказала предысторию тандема со Snoop Dogg
  Болеющая COVID-19 Фреймут приняла участие в "Танцах со звездами"
  Болеющая COVID-19 Фреймут приняла участие в "Танцах со звездами"
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS