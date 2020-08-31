"Чувствую себя, как при легкой простуде, которая сильно утомляет". Глава Львовского облсовета заразился коронавирусом

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин рассказал, что 28 августа его самочувствие резко ухудшилось. Тест на коронавирус подтвердил у него инфекцию.



Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин сообщил 31 августа в Facebook, что заразился коронавирусом.

"В пятницу [28 августа] после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР- тест. Результат развеял мои надежды: "РНК вируса SARS-CoV-2 обнаружена", – написал политик.

Он рассказал, что после получения анализа связался с семейным врачом, который прописал ему антибиотики. Сейчас Ганущин находится на самоизоляции.

"Чувствую себя, как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", – сообщил политик.

Львовская область, как сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, занимает первое место в Украине по числу подтвержденных случаев коронавируса. Там инфекцию выявили у 14 510 человек (+154 за сутки), из них 4350 уже вылечились, а 394 умерли.

В конце августа вспышка коронавируса произошла во Львовском городском совете.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.