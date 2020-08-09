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Львовский врач рассказала о вспышке COVID-19 после свадьбы на 130 человек

Врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко рассказала историю о том, как во Львове после свадьбы гости начали болеть COVID-19. Она призвала украинцев соблюдать карантин, чтобы не калечить судьбы других людей.

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Львовская область является лидером по распространению COVID-19
Львовская область является лидером по распространению COVID-19
Фото: depositphotos.com

Во Львове на свадьбе на 130 человек гости заразились коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook 8 августа сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

"Хочу рассказать вам историю одной свадьбы. Молодожены хотели пожениться еще в мае. Договорились о зале, музыке. Но... коронавирус. Отложили. В последнюю неделю июля таки решили отпраздновать. Пригласили 180 человек. Из них 50 сразу нашли причины и отказались. 130 пошли праздновать в кафе. О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые (тест на входе с отрицательным ПЦР никто не требовал) и употребление алкоголя поможет избежать болезни", – написала Тимко.

По ее словам, через четыре дня заболел кто-то из семьи жениха, позже – из семьи невесты. Несколько человек сразу попали в больницу с двухсторонней пневмонией, лаборатория подтвердила наличие у них COVID-19. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей.

"Молодожены возмущались: "Какой карантин? Мы себя хорошо чувствуем. Мы едем на море!" Один из гостей не заболел, а в реанимацию впоследствии попала его старенькая мать, которая из дома не выходила последние несколько лет", – подчеркнула врач.

Она напомнила, что коронавирус легко передается от человека к человеку, в том числе при обычном разговоре.

"Сегодня утром в больницах области 1247 человек. 100 в реанимации. 28 – на аппарате искусственной вентиляции легких. Ежедневно увеличивается количество людей, чью жизнь забрал коронавирус. Вирус не выбирает: бедный или богатый, здоровый или с кучей сопутствующих болезней. Собственная жизнь тех, кто имел сопутствующие, часто обрывается. А эти люди кого-то любили, имели планы на будущую жизнь, в их помощи нуждались дети и внуки", – отметила Тимко.

Она призвала соблюдать правила карантина, потому что в противном случае можно искалечить чью-то судьбу.

"Подумайте об этом, когда идете на громкую свадьбу, едете на озеро с большим количеством людей, собираете компанию на день рождения. Никто не может точно знать, болен он или здоров, даже если ничего не беспокоит. Побеспокоить может завтра", – добавила врач.

https://www.facebook.com/nataliya.timko/posts/3104601412909352

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 августа общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.

Львовская область лидирует по масштабам распространения COVID-19 – там за время эпидемии инфицировано почти 11 тыс. человек.

Теги: Львов, эпидемия, Львовская область, свадьба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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