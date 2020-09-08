Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество сексуальных преступлений против детей – Интерпол

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что каждое фото и видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними является свидетельством реального преступления с участием настоящих детей.

К вечеру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27,4 млн человек Фото: EPA

Ограничительные меры, введенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, привели к росту преступлений против детей, совершенных на сексуальной почве. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

В Интерполе среди факторов, которые повлекли негативные последствия назвали закрытие школ на карантин и перевод обучения в онлайн, увеличение времени, которое дети проводят в интернете, ограничения на международные поездки и возвращение иностранцев на родину и ограниченный доступ к общественным службам и педагогическому персоналу.

Эксперты отметили риски, когда инфицированных COVID-19 родителей госпитализируют из-за болезни, а дети остаются без присмотра или под опекой посторонних людей.

В отчете организации также говорится, что в связи с пандемией возросла активность на форумах в даркнете, посвященных насилию над детьми.

"Важно помнить, что каждое фото и видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними является свидетельством реального преступления с участием настоящих детей. Каждый раз, когда такое изображение просматривают, эти дети снова становятся жертвами, и их настоящие страдания продлеваются еще больше", – рассказал Шток.

Интерпол рекомендует правоохранителям проводить информационные и профилактические кампании для жертв и их опекунов, организовывать обучение с проведением анализа случаев сексуальной эксплуатации в школах, а также поддерживать работу горячих линий для информирования об инцидентах.