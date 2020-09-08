ГОРДОН
 
 
МИР

Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество сексуальных преступлений против детей – Интерпол

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что каждое фото и видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними является свидетельством реального преступления с участием настоящих детей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К вечеру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27,4 млн человек
К вечеру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27,4 млн человек
Фото: EPA

Ограничительные меры, введенные во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, привели к росту преступлений против детей, совершенных на сексуальной почве. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба генерального секретаря Интерпола Юргена Штока.

В Интерполе среди факторов, которые повлекли негативные последствия назвали закрытие школ на карантин и перевод обучения в онлайн, увеличение времени, которое дети проводят в интернете, ограничения на международные поездки и возвращение иностранцев на родину и ограниченный доступ к общественным службам и педагогическому персоналу.

Эксперты отметили риски, когда инфицированных COVID-19 родителей госпитализируют из-за болезни, а дети остаются без присмотра или под опекой посторонних людей.

В отчете организации также говорится, что в связи с пандемией возросла активность на форумах в даркнете, посвященных насилию над детьми.

"Важно помнить, что каждое фото и видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними является свидетельством реального преступления с участием настоящих детей. Каждый раз, когда такое изображение просматривают, эти дети снова становятся жертвами, и их настоящие страдания продлеваются еще больше", – рассказал Шток.

Интерпол рекомендует правоохранителям проводить информационные и профилактические кампании для жертв и их опекунов, организовывать обучение с проведением анализа случаев сексуальной эксплуатации в школах, а также поддерживать работу горячих линий для информирования об инцидентах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, к вечеру 8 сентября коронавирусом в мире заразилось 27,4 млн человек, умерло – 894 тыс., выздоровело – 18,3 млн.

Теги: Интерпол, карантин, жертвы, дети, Всемирная организация здравоохранения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Старшая дочь Альбы довела ее до слез
Старшая дочь Альбы довела ее до слез
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS