В Украине COVID-19 подтвердили более чем у 143 тыс. человек

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244) и Львовской (196) областях.
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.