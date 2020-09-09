В Украине COVID-19 подтвердили более чем у 143 тыс. человек

Количество связанных с COVID-19 смертей в Украине достигло 2979, 45 человек скончались за прошедшие 24 часа.

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2979 (45 человек скончались за прошедшие 24 часа). 63 546 пациентов уже выздоровели. Продолжают болеть 76 505 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244) и Львовской (196) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4503;

Волынская область – 6015;

Днепропетровская область – 2923;

Донецкая область – 1762;

Житомирская область – 3879;

Закарпатская область – 8277;

Запорожская область – 2041;

Ивано-Франковская область – 10 659;

Киев – 15 821;

Киевская область – 6459;

Кировоградская область – 870;

Луганская область – 480;

Львовская область – 16 269;

Николаевская область – 1714;

Одесская область – 8827;

Полтавская область – 1018;

Ровенская область – 9943;

Сумская область – 2143;

Тернопольская область – 7824;

Харьковская область – 11 493;

Херсонская область – 538;

Хмельницкая область – 3355;

Черкасская область – 2121;

Черновицкая область – 11 581;

Черниговская область – 2515.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.