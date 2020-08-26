Легкоатлет Болт заразился коронавирусом, полиция интересуется вечеринкой с его участием

Незадолго до того, как знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт сообщил о заболевании COVID-19, он праздновал день рождения. Гости вечеринки были без масок, что противоречит требованиям властей.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт из Ямайки сообщил в Twitter, что болен COVID-19.

По его словам, позитивный тест он сдал 22 августа, после чего ушел на карантин и предупредил о диагнозе всех, с кем контактировал. Болт заявил, что не чувствует симптомов заболевания.

Stay Safe my ppl pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

24 августа премьер-министр Ямайки Энтони Холнесс сообщил журналистам, что полиция расследует обстоятельства празднования дня рождения Болта на прошлой неделе, пишет The Gleaner. В видеороликах, размещенных в социальных сетях, присутствует Болт, а также гости его вечеринки без масок.

Власти страны запретили массовые собрания и вечеринки, на которых не соблюдаются противоэпидемические меры.

CNN уточняет, что среди гостей Болта, который праздновал 34-летие, были известные футболисты ямайского происхождения Рахим Стерлинг и Леон Бейли.

В 2017 году Болт завершил легкоатлетическую карьеру. Он до сих пор является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров в составе сборной Ямайки.