У тренера сборной Швейцарии, которая завтра сыграет с Украиной в Лиге наций, обнаружили коронавирус

У одного из тренеров сборной Швейцарии, которая завтра сыграет с Украиной в Лиге наций, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает сайт Швейцарской футбольной ассоциации.
Тренер вратарей швейцарцев Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию и не полетел с командой во Львов. Симптомы заболевания у Фиолетти отсутствуют.
Остальные члены штаба сборной Швейцарии здоровы. Ни с кем из них тренер вратарей не контактировал, так как узнал о болезни до прибытия в расположение сборной. Никаких дополнительных ограничений в команде вводить не будут.
Матч сборных Украины и Швейцарии в рамках Лиги наций пройдет во Львове завтра, 3 сентября. Начало игры – 21.45.
После поединка со швейцарцами Украина 6 сентября сыграет против Испании на выезде. А на 10 сентября запланирована товарищеская встреча со сборной Польши.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением COVID-19, в Швейцарии зафиксировано 42 393 случая инфицирования коронавирусом, умерли 2011 человек.