У тренера сборной Швейцарии, которая завтра сыграет с Украиной в Лиге наций, обнаружили коронавирус

Сборная Швейцарии отправилась во Львов на матч с Украиной без заболевшего COVID-19 тренера вратарей, сообщает сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Матч между Украиной и Швейцарией начнется 3 сентября в 21.45 Фото: depositphotos.com

У одного из тренеров сборной Швейцарии, которая завтра сыграет с Украиной в Лиге наций, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

Тренер вратарей швейцарцев Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус. Он отправился на самоизоляцию и не полетел с командой во Львов. Симптомы заболевания у Фиолетти отсутствуют.

Остальные члены штаба сборной Швейцарии здоровы. Ни с кем из них тренер вратарей не контактировал, так как узнал о болезни до прибытия в расположение сборной. Никаких дополнительных ограничений в команде вводить не будут.

Матч сборных Украины и Швейцарии в рамках Лиги наций пройдет во Львове завтра, 3 сентября. Начало игры – 21.45.

После поединка со швейцарцами Украина 6 сентября сыграет против Испании на выезде. А на 10 сентября запланирована товарищеская встреча со сборной Польши.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением COVID-19, в Швейцарии зафиксировано 42 393 случая инфицирования коронавирусом, умерли 2011 человек.