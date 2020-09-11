Новый антирекорд. Число новых случаев COVID-19 в Украине впервые превысило 3 тыс.

К утру 11 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 148 756.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 3144. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября – 2836 случаев заражения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 148 756.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076 (53 человека скончались за прошедшие 24 часа). 67 005 человек уже выздоровели (+1128 за последние сутки). Продолжают болеть 79 803 пациента.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283) и Харьковской областях (280).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4690;

Волынская область – 6161;

Днепропетровская область – 3093;

Донецкая область – 1942;

Житомирская область – 4055;

Закарпатская область – 8453;

Запорожская область – 2136;

Ивано-Франковская область – 10 953;

Киев – 16 523;

Киевская область – 6648;

Кировоградская область – 885;

Луганская область – 532;

Львовская область – 16 626;

Николаевская область – 1851;

Одесская область – 9157;

Полтавская область – 1130;

Ровенская область – 10 217;

Сумская область – 2229;

Тернопольская область – 8377;

Харьковская область – 12 112;

Херсонская область – 576;

Хмельницкая область – 3695;

Черкасская область – 2294;

Черновицкая область – 11 847;

Черниговская область – 2574.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразилось 28,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 908 тыс. человек, выздоровело 18,9 млн.