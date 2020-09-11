Новый антирекорд. Число новых случаев COVID-19 в Украине впервые превысило 3 тыс.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 3144. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября – 2836 случаев заражения.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 148 756.
Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 3076 (53 человека скончались за прошедшие 24 часа). 67 005 человек уже выздоровели (+1128 за последние сутки). Продолжают болеть 79 803 пациента.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283) и Харьковской областях (280).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразилось 28,1 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 908 тыс. человек, выздоровело 18,9 млн.