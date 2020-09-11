Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28 млн

На США, Бразилию и Индию приходится более трети летальных исходов от коронавирусной болезни COVID-19 в мире.

Выздоровели от COVID-19 почти 19 млн человек Фото: ЕРА

К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразился 28 064 801 человек (+298 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 908 257 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 921 120 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 396 073. Из них умерло 191 753, излечилось – 2 403 511.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 465 863 заболевших, 75 062 умерших и 3 471 783 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 238 446, умерли 129 522 человека.

Четвертое место занимает Россия: 1 042 836 заболевших и 18 207 умерших. Перу преодолело порог в 700 тыс. инфицированных – 702 776 и 30 236 умерших.

В Колумбии, Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 69 649) и ЮАР количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Испании и Аргентине – 500 тыс.

В Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Франции, Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.