ГОРДОН
 
 
МИР

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 28 млн

На США, Бразилию и Индию приходится более трети летальных исходов от коронавирусной болезни COVID-19 в мире.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выздоровели от COVID-19 почти 19 млн человек
Выздоровели от COVID-19 почти 19 млн человек
Фото: ЕРА

К утру 11 сентября коронавирусом в мире заразился 28 064 801 человек (+298 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 908 257 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 18 921 120 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 6 396 073. Из них умерло 191 753, излечилось – 2 403 511.

В Индии, которая находится на втором месте, 4 465 863 заболевших, 75 062 умерших и 3 471 783 выздоровевших.

В Бразилии общее количество больных достигло 4 238 446, умерли 129 522 человека.

Четвертое место занимает Россия: 1 042 836 заболевших и 18 207 умерших. Перу преодолело порог в 700 тыс. инфицированных – 702 776 и 30 236 умерших.

В Колумбии, Мексике (страна является третьей в мире по числу летальных случаев от COVID-19 – 69 649) и ЮАР количество заболевших COVID-19 составляет более 600 тыс. В Испании и Аргентине – 500 тыс.

В Чили заболело свыше 400 тыс. человек. В Иране, Франции, Великобритании, Бангладеш, Саудовской Аравии и Пакистане заразилось более 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Пакистан, Франция, Великобритания, Колумбия, Бангладеш, Испания, Перу, Чили, эпидемия, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут рассказала, можно ли красить губы и прихорашиваться на людях
Фреймут рассказала, можно ли красить губы и прихорашиваться на людях
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS