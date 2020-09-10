Богдан: Я переболел COVID-19

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Я переболел COVID-19 и не знал. Я пошел сдал тест на антитела – у меня есть антитела. Когда я переболел, неизвестно. Я не почувствовал. Чем моложе, тем меньше шансов на симптоматику. Дети переносят без проблем практически", – сказал он.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612 (2582 за последние сутки). Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 3023 человека. Продолжают болеть 76 712 пациентов.

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