Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел COVID-19 – волонтер

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Об этом сообщил волонтер Александр Колым в Twitter 10 сентября.
"Информация от надежного источника! Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID и воспаление легких!" – написал Колым.
Інформація від надійного джерела!!!— ОЛЕКСАНДР КОЛИМ * (@Oleksandr_Kolym) September 10, 2020
Два тижні главком Хомчак на самоїзоляції у нього КОВІД та запалення легень!!! pic.twitter.com/6eDLG3T31x
По данным командования медицинских сил ВСУ, по состоянию на 10 сентября COVID-19 болеют 643 военнослужащих. Всего за время пандемии выздоровели 1440 человек, летальных исходов – 6. На самоизоляции находится 534 человека.