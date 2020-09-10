Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел COVID-19 – волонтер

Две недели главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак проведет в самоизоляции. У него обнаружили COVID-19 и воспаление легких, сообщил волонтер Александр Колым.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Об этом сообщил волонтер Александр Колым в Twitter 10 сентября.

"Информация от надежного источника! Две недели главком Хомчак на самоизоляции, у него COVID и воспаление легких!" – написал Колым.

Інформація від надійного джерела!!!

Два тижні главком Хомчак на самоїзоляції у нього КОВІД та запалення легень!!! pic.twitter.com/6eDLG3T31x — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ * (@Oleksandr_Kolym) September 10, 2020

По данным командования медицинских сил ВСУ, по состоянию на 10 сентября COVID-19 болеют 643 военнослужащих. Всего за время пандемии выздоровели 1440 человек, летальных исходов – 6. На самоизоляции находится 534 человека.