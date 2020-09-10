Степанов: В Украине 145 классов ушли на карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что 145 учебных классов отправили на карантин после соответствующих заключений врачей и эпидемиологов.



В Украине 145 из более чем 199 тыс. классов отправили на самоизоляцию. Об этом 10 сентября заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Они были отправлены [учащиеся] в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов во время эпидрасследования. Такая у нас статистика", – рассказал он.

Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 2582 новых случая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612. Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 3023 человека. Продолжают болеть 76 712 пациентов.