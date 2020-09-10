Первый за полгода визит за границу: Зеленский анонсировал визит в Австрию

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Австрию встретится с федеральным президентом страны Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета Вольфгангом Соботкой.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит с 15-го по 16 сентября визит в Австрию. Об этом рассказали в Офисе президента Украины.

В рамках визита Зеленский поговорит с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, сообщили в Офисе президента.

Также Зеленский и президент Австрии будут участвовать в работе экономического форума.

Кроме этого, во время визита Зеленский с женой Еленой примут участие в церемонии презентации русскоязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

По информации Офиса президента, последний раз Зеленский ездил за границу 14 февраля в Германию. Во время визита он участвовал в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Правительство Австрии с 27 июля ужесточило правила въезда в страну для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Украина оказалась в "красной" зоне списка из 32 стран.

Позже Австрия сняла запрет на авиаперелеты в Украину.