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Австрия сняла запрет на полеты в Украину

Правительство Австрии не стало продлевать запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, который действовал до 31 июля.

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Въезд в страны ЕС для граждан Украины ограничен из-за пандемии COVID-19
Въезд в страны ЕС для граждан Украины ограничен из-за пандемии COVID-19
Фото: depositphotos.com

Австрия сняла запрет на авиаперелеты в Украину. Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Австрии.

По данным агентства, австрийское правительство не стало продлевать запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, который действовал до 31 июля.

Запрет распространялся на пассажирские самолеты из 18 стран: Китая, Ирана, Беларуси, Испании, Великобритании, Швеции, Северной Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Молдовы, Румынии, Болгарии, Египта, России и Украины.

В то же время отмечается, что восстановление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с 1 августа смогут посетить Австрию по безвизу. Въезд в страны ЕС по-прежнему ограничен из-за пандемии COVID-19.

Правительство Австрии с 27 июля ужесточило правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. В "красный" список из 32 стран также была внесена Украина. Исключение из запрета на въезд сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 июля в мире коронавирусом заразились 17,3 млн человек, 673,8 тыс. из них скончались, более 10,1 млн выздоровели.

В Австрии зафиксировано 21 130 случаев COVID-19, умерли 718 человек.

Теги: Украина, Австрия, эпидемия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, пандемия
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