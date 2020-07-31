Австрия сняла запрет на полеты в Украину

Правительство Австрии не стало продлевать запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, который действовал до 31 июля.

Австрия сняла запрет на авиаперелеты в Украину. Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" в Австрии.

По данным агентства, австрийское правительство не стало продлевать запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, который действовал до 31 июля.

Запрет распространялся на пассажирские самолеты из 18 стран: Китая, Ирана, Беларуси, Испании, Великобритании, Швеции, Северной Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Молдовы, Румынии, Болгарии, Египта, России и Украины.

В то же время отмечается, что восстановление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с 1 августа смогут посетить Австрию по безвизу. Въезд в страны ЕС по-прежнему ограничен из-за пандемии COVID-19.

Правительство Австрии с 27 июля ужесточило правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. В "красный" список из 32 стран также была внесена Украина. Исключение из запрета на въезд сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 июля в мире коронавирусом заразились 17,3 млн человек, 673,8 тыс. из них скончались, более 10,1 млн выздоровели.

В Австрии зафиксировано 21 130 случаев COVID-19, умерли 718 человек.