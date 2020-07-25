Австрия ужесточает правила въезда. Украина вошла в красный список

Граждане из 32 государств не смогут напрямую въехать в Австрию.

Правительство Австрии с 27 июля ужесточает правила въезда для приезжих из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в постановлении минздрава Австрии, сообщает OE24.

В красный список из 32 стран вошли: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Согласно новым правилам, граждане Австрии, стран ЕС и Европейского экономического пространства (ЕЭП), а также Швейцарии при въезде из стран красного списка должны иметь при себе ПЦР-тест с отрицательными результатами или сдать его после въезда в течение 48 часов. До тех пор, пока не будет получен отрицательный результат теста, прибывшие должны будут находится на самоизоляции.

Для граждан третьих стран, в том числе Украины, которые прибывают не из стран ЕС, ЕЭП или Швейцарии, применяется запрет на въезд, если они прибывают не из Шенгенской зоны и не могут представить отрицательный тест ПЦР, сделанный в течении последних 72 часов. После въезда в Австрию они должны находиться в карантине 10 дней, за собственные средства. Также, необходимо предоставить документ о наличии места жительства в Австрии.

Исключение из запрета на въезд для граждан третьих стран сделано для обслуживающего медицинского персонала, сезонных рабочих и дипломатов. Также разрешен транзит через Австрию без остановок.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 639,6 из них скончались, более 9 млн выздоровели.