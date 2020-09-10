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Степанов встретится с представителями местной власти и обсудит соблюдение карантина

Соблюдение санитарных норм не должно быть инструментом политической борьбы, они должны безусловно выполняться, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

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Максим Степанов: В политику начинают играть тогда, когда на уровне местной власти принимают решение придерживаться санитарных норм или нет
Максим Степанов: В политику начинают играть тогда, когда на уровне местной власти принимают решение – придерживаться санитарных норм или нет
Фото: Сніданок з 1+1 / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов встретится с руководителями местных органов власти Украины и обсудит ситуацию с соблюдением карантинных ограничений. Об этом глава Минздрава сообщил в эфире программы "Сніданок на "1+1".

"Я готов максимально коммуницировать с мэрами городов, объяснять им, для чего необходимы противоэпидемические мероприятия. Вчера я инициировал такую встречу. Для меня важно, чтобы регионы придерживались карантина, чтобы система работала и мы могли вовремя оказывать медицинскую помощь", – отметил Степанов.

Он подчеркнул, что в решениях о введении любого уровня эпидемической опасности в том или ином районе нет политики и эти решения принимаются на основе показателей эпидемической опасности. Если район или город превышает эти показатели, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на заседании меняет уровень опасности.

"В политику начинают играть тогда, когда на уровне местной власти принимают решение – придерживаться санитарных норм или нет. Соблюдение норм не должно быть инструментом политической борьбы, а должно безусловно выполняться. Именно для этого Минздрав их и разрабатывает. К сожалению, мы как министерство находимся в ситуации, когда нам приходится надеяться на ум местной власти и на их понимание опасности ситуации", – подчеркнул Степанов.

Второй день подряд в Украине регистрируется более 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки было подтверждено 2582 новых случая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 145 612. Более 65,8 тыс. человек уже выздоровели, умерли от COVID-19 3023 человека. Продолжают болеть 76 712 пациентов.

В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень опасности распространения COVID-19.

Теги: медицина, эпидемия, карантин, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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